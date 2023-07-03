До шести лет лишение свободы грозит жительнице Веденяпино, которая оплатила покупки чужой картой Криминал

Пенза, 3 июля 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жительнице села Веденяпино Спасского района Пензенской области, которая оплатила чужой картой покупки в магазинах на сумму около 6 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратилась женщина, которая потеряла карту на одной из улиц в Октябрьском районе Пензы, и сообщила, что обнаружила в личном кабинете банка операции о списании денег за покупки, совершенные в нескольких магазинах.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Спасскому району установили жительницу села Веденяпино 1995 года рождения, подозреваемую в совершении преступления. Женщина призналась в содеянном», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».