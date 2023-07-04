До двух лет лишения свободы может получить житель Городищенского района, угрожавший бывшей супруге убийством Криминал

Пенза, 4 июля 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Городищенского района Пензенской области 1972 года рождения, который угрожал бывшей супруге убийством.

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«Полицейские выяснили, что данный мужчина находился в домовладении совместно с бывшей супругой 1962 года рождения. В ходе возникшей бытовой ссоры [...] злоумышленник стал угрожать пенсионерке убийством ножом. После этого потерпевшая обратился в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».