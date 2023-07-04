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До двух лет лишения свободы может получить житель Городищенского района, угрожавший бывшей супруге убийством

11:43 | 04.07.2023 | Криминал

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Пенза, 4 июля 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Городищенского района Пензенской области 1972 года рождения, который угрожал бывшей супруге убийством.

До двух лет лишения свободы может получить житель Городищенского района, угрожавший бывшей супруге убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что данный мужчина находился в домовладении совместно с бывшей супругой 1962 года рождения. В ходе возникшей бытовой ссоры [...] злоумышленник стал угрожать пенсионерке убийством ножом. После этого потерпевшая обратился в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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