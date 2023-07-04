В Кузнецке завершено расследование уголовного дела о покушении на дачу взяток сотрудникам полиции Криминал

Пенза, 4 июля 2023. PenzaNews. Кузнецкий межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 52-летнего гражданина иностранного государства в покушении на дачу взяток сотрудникам полиции.

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«По данным следствия, вечером 31 мая 2023 года инспектором ДПС была остановлена автомашина под управлением гражданина иностранного государства в связи с совершением административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. Водитель, находясь в салоне патрульной автомашины, попытался передать инспектору ДПС взятку за непривлечение его к административной ответственности. Сотрудник полиции от получения незаконного вознаграждения отказался, сообщив о совершении коррупционного преступления в дежурную часть отдела МВД России по городу Кузнецку», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что мужчина, желая избежать привлечения к уголовной ответственности, попытался передать прибывшему на место происшествия старшему следователю следственного отдела полиции взятку в размере 15 тыс. рублей.

«Довести свой преступный умысел до конца он не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку старший следователь от получения взятки отказался, противоправные действия взяткодателя пресечены сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.