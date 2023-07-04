Жительница Сердобского района поверила позвонившей ей «сотруднице банка» и лишилась 450 тыс. рублей Криминал

Пенза, 4 июля 2023. PenzaNews. Жительница Сердобского района Пензенской области после телефонного общения с незнакомкой, которая представилась сотрудницей банка и сообщила, что по ее счетам происходят подозрительные операции, лишилась 450 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, звонившая попросила собеседницу установить на смартфон приложение и открыть демонстрацию экрана, что она и сделала.

«После предоставления информации женщина обнаружила, что с ее банковской карты произошло списание 450 тыс. рублей. После этого она осознала, что стала жертвой злоумышленников, и обратилась в полицию», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».