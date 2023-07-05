Жительница Пензы после общения с «сотрудницей банка» лишилась почти 400 тыс. рублей Криминал

Пенза, 5 июля 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1954 года рождения после телефонного общения с незнакомкой, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка и сообщила, что с ее счета мошенники пытаются снять деньги, лишилась почти 400 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, под предлогом сохранения денег звонившая посоветовала собеседнице перечислить их на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям, гражданка направилась в офис банка. Затем, воспользовавшись банкоматом, заявительница сняла со своего счета денежные средства в размере 397 тыс. рублей и перечислила их на счета, предоставленные злоумышленницей. Позже пензячка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».