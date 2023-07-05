В Заречном расследуют дело о причинении смерти мужчине Криминал

Пенза, 5 июля 2023. PenzaNews. Зареченский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области расследует уголовное дело по факту причинения смерти мужчине.

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Как следует из сообщения пресс-службы ведомства, 21 июня в квартире на улице Комсомольской в городе Заречном женщина вместе с двумя знакомыми распивала спиртное, через некоторое время между ней и одним из мужчин произошел конфликт, в ходе которого она достала из сумки нож и нанесла им один удар.

В тексте уточняется, что после этого женщина вызвала скорую помощь и покинула квартиру.

«43-летний потерпевший скончался на месте происшествия от причиненного колото-резаного ранения поясничной области с повреждением внутренних органов», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что женщине предъявлено обвинение, в отношении нее судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу проводится ряд судебных экспертиз», — говорится в сообщении.