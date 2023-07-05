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Пензенская пенсионерка в надежде получить дополнительный доход лишилась около 300 тыс. рублей

15:52 | 05.07.2023 | Криминал

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Пенза, 5 июля 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1947 года рождения в надежде получить дополнительный доход стала жертвой мошенничества и лишилась почти 300 тыс. рублей.

Пензенская пенсионерка в надежде получить дополнительный доход лишилась около 300 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пенсионерка рассказала, что в сети интернет увидела объявление о заработке и перешла по ссылке на сайт, где оставила свои контакты для связи. Через некоторое время ей позвонил незнакомец и сообщил, что является сотрудником финансовой организации. Мнимый работник рассказал гражданке, что для получения большого дохода необходимо вносить личные деньги. В течение месяца заявительница получала в чате инструкции, после чего перечислила двумя операциями денежные средства в размере более 298 тыс. рублей на счета, предоставленные злоумышленниками», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», — сказано в тексте.

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