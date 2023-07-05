В Сердобском районе выявлен факт фиктивной постановки на учет иностранного гражданина Криминал

Пенза, 5 июля 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции Сердобского района Пензенской области в ходе проведения мероприятий по предупреждению и пресечению незаконной миграции выявили факт фиктивной постановки на учет иностранного гражданина.

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«Установлено, что женщина 1951 года рождения фиктивно зарегистрировала по месту своего жительства молодого человека 1992 года рождения, приехавшего в Российскую Федерацию из ближнего зарубежья, при этом предоставлять ему жилое помещение для проживания она не собиралась», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».