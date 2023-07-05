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В Заречном мужчина перечислил на счета мошенников более 2,7 млн. рублей

17:59 | 05.07.2023 | Криминал

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Пенза, 5 июля 2023. PenzaNews. 44-летний житель Заречного Пензенской области перечислил на счета мошенников более 2,7 млн. рублей, взяв перед этим четыре кредита.

В Заречном мужчина перечислил на счета мошенников более 2,7 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам мужчины, ему на телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником силовых структур. Звонивший пояснил, что на имя заявителя мошенники пытаются оформить кредит. Через некоторое время потерпевшему поступил звонок якобы от сотрудника Центрального банка, который сообщил, что для отмены ранее оформленного кредита необходимо подать заявку самостоятельно», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что зареченец в течение четырех дней ходил в банки, где оформил четыре кредита на разные суммы, и в итоге перевел деньги на девять счетов.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установления подозреваемых в совершении преступления», — сказано в тексте.

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