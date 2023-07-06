В Никольске будут судить двух мужчин, которые ворвались в дом, избили отца с сыном и повредили автомобиль Криминал

Пенза, 6 июля 2023. PenzaNews. Двое жителей Никольского района Пензенской области предстанут перед судом за незаконное проникновение в жилище, причинение вреда здоровью двух человек и умышленное повреждение автомобиля.

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«По данным следствия, вечером 21 марта 2023 года обвиняемые распивали спиртное в компании знакомых в городе Никольске. Один из них вспомнил о конфликте с местным жителем и решил выяснить с ним отношения. Второй обвиняемый направился вместе с ним. Подойдя к дому потерпевшего, они постучали, дверь им открыл отец молодого человека, с которым злоумышленники хотели поговорить. Тот ответил, что сына дома нет и закрыл дверь. Не поверив хозяину дома, один из подельников несколько раз ударил ногой по двери, повредив запорное устройство, после чего они вдвоем незаконно проникли в жилище», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Из него следует, что 38-летний обвиняемый нанес мужчине не менее трех ударов молотком по голове, а затем еще более 20 ударов руками; в результате 59-летнему потерпевшему была причинена травма головы, квалифицированная как тяжкий вред здоровью.

«В это время 25-летний обвиняемый причинил 29-летнему мужчине, с которым и пришел выяснить отношения, вред здоровью средней тяжести. В завершение конфликта он молотком разбил окна в автомашине марки «ВАЗ-21100», принадлежащей потерпевшему, причинив ему имущественный ущерб на сумму более 20 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В тексте уточняется, что вину в совершении инкриминируемых деяний оба обвиняемых признали.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавляется в сообщении.