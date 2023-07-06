Штраф в 3 млн. рублей назначен предпринимателю из Москвы за попытку дать взятку полицейскому Криминал

Пенза, 6 июля 2023. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 3 млн. рублей назначено предпринимателю из Москвы, который пытался дать взятку врио начальника муниципального отдела МВД России «Нижнеломовский». Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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В нем отмечается, что уголовное дело было расследовано следователем нижнеломовского межрайонного следственного отдела при взаимодействии с сотрудниками УФСБ и органов внутренних дел региона.

«Следствием и судом установлено, что предприниматель из Москвы, узнав, что работающего у него водителя грузовой автомашины доставили в отдел полиции по подозрению в совершении экологического преступления недалеко от села Кувак-Никольское, приехал в город Нижний Ломов. 3 апреля 2023 года, находясь в отделе полиции, с целью прекращения процессуальной проверки по факту разлива экологически опасных веществ, решения вопроса о невозбуждении уголовного дела, непривлечении к уголовной ответственности его работника и возвращении изъятого правоохранителями грузового тягача мужчина попытался передать временно исполняющему обязанности начальника муниципального отдела МВД России «Нижнеломовский» взятку в размере 100 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что предприниматель не смог довести задуманное до конца, поскольку полицейский от получения взятки отказался, противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

«В ходе следствия и судебного разбирательства вину в совершении инкриминируемого деяния подсудимый признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3 млн. рублей. Приговор вступил в законную силу», — указано в сообщении.