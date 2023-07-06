Пенсионерка из Нижнего Ломова попалась на уловку мошенников в надежде заработать на биржевой торговле Криминал

Пенза, 6 июля 2023. PenzaNews. Жительница Нижнего Ломова Пензенской области 1948 года рождения, пытаясь заработать на биржевой торговле, попалась на уловку мошенников и лишилась денег.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, пожилая женщина увидела в интернете рекламу о заработке, после чего перешла по ссылке на сайт, где оставила свои контакты для связи.

«Через некоторое время ей позвонил незнакомец и предложил проинвестировать свои личные сбережения. Для регистрации и участия в биржевой торговле заявительнице требовалось перечислить 9,5 тыс. рублей на банковский счет неизвестного. Затем в течение трех дней пенсионерка перечислила еще [...] около 573 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».