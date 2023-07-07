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До двух лет лишения свободы может получить пензенец, угрожавший кассиру убийством

09:20 | 07.07.2023 | Криминал

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Пенза, 7 июля 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Пензы 1958 года рождения, который в торговом центре угрожал кассиру убийством.

До двух лет лишения свободы может получить пензенец, угрожавший кассиру убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что данный мужчина находился в помещении торгового центра, расположенного в Железнодорожном районе Пензы. В обеденное время между мужчиной и женщиной 1972 года рождения, работающей кассиром, возник конфликт. В ходе возникшей ссоры злоумышленник стал словесно угрожать гражданке убийством. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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