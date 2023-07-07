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Житель Кузнецка обвиняется в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации

10:13 | 07.07.2023 | Криминал

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Пенза, 7 июля 2023. PenzaNews. Кузнецкий межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 38-летнего жителя Кузнецка в совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

Житель Кузнецка обвиняется в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении пресс-службы ведомства, уголовное дело было расследовано при взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.

«По данным следствия, обвиняемый, желая заработать, решил установить на сотовый телефон программное обеспечение, позволяющее осуществлять удаленный доступ к информации, негласно контролировать телефонные переговоры, сообщения в мессенджерах, определять местонахождение устройства, и сбыть его. В сентябре 2021 года к нему в сети интернет обратилась жительница другого региона с целью приобретения сотового телефона с данным программным обеспечением. Впоследствии обвиняемый посредством транспортной компании отправил женщине сотовый телефон с функциями негласного получения информации, получив от нее 25 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что вину мужчина признал, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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