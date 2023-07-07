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Жительница Пензенской области перевела телефонному мошеннику более 1,1 млн. рублей

14:35 | 07.07.2023 | Криминал

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Пенза, 7 июля 2023. PenzaNews. Жительница села Засечного Пензенской области 1958 года рождения лишилась более 1,1 млн. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, который представился сотрудником брокерской фирмы.

Жительница Пензенской области перевела телефонному мошеннику более 1,1 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, мужчина предложил дополнительный заработок на бирже, для чего требовалось установить специальное приложение.

«Жительница Засечного заинтересовалась и согласилась. В дальнейшем незнакомец попросил пенсионерку вложить личные сбережения. Следуя инструкции злоумышленника, заявительница перевела двумя операциями денежные средства в размере более 1,1 млн. рублей на номера телефонов, предоставленные мнимым брокером. В дальнейшем она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», — поясняется в тексте.

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