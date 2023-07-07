Жительница Пензенской области перевела телефонному мошеннику более 1,1 млн. рублей Криминал

Пенза, 7 июля 2023. PenzaNews. Жительница села Засечного Пензенской области 1958 года рождения лишилась более 1,1 млн. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, который представился сотрудником брокерской фирмы.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, мужчина предложил дополнительный заработок на бирже, для чего требовалось установить специальное приложение.

«Жительница Засечного заинтересовалась и согласилась. В дальнейшем незнакомец попросил пенсионерку вложить личные сбережения. Следуя инструкции злоумышленника, заявительница перевела двумя операциями денежные средства в размере более 1,1 млн. рублей на номера телефонов, предоставленные мнимым брокером. В дальнейшем она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», — поясняется в тексте.