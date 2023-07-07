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Проживающий в Пензенской области иностранец и житель Саратовской области подозреваются в организации незаконной миграции

16:15 | 07.07.2023 | Криминал

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Пенза, 7 июля 2023. PenzaNews. Иностранный гражданин, проживающий в Пензенской области, и житель Саратовской области подозреваются в организации незаконной миграции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ России по Пензенской области.

Проживающий в Пензенской области иностранец и житель Саратовской области подозреваются в организации незаконной миграции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Пензенской области совместно с УФСБ России по Саратовской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность иностранца 1985 года рождения [...] и жителя Саратовской области 1992 года рождения, причастных к организации незаконного въезда и пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан. [...] Установлено, что подозреваемые, действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, в период с февраля по май 2023 года организовали подачу в УВМ УМВД России по Пензенской области фиктивных ходатайств о приглашении на въезд иностранных граждан в Российскую Федерацию. По результатам рассмотрения указанных документов иностранцам были оформлены визы, что позволило им въехать и пребывать на территории Российской Федерации. При этом злоумышленники были достоверно осведомлены, что вышеуказанные иностранные граждане не будут в действительности проживать на территории России, а планируют нелегально убыть в страны Европейского союза», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции» возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

В сообщении добавляется также, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых и установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.

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