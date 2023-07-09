Телефонный мошенник выманил у жительницы Нижнеломовского района около 300 тыс. рублей Криминал

Пенза, 9 июля 2023. PenzaNews. Телефонный мошенник, выдавший себя за сотрудника банка, выманил у жительницы Нижнеломовского района Пензенской области 1992 года рождения около 300 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Незнакомец сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить незаконные операции, мнимый специалист предложил гражданке переоформить кредит и перечислить деньги на «безопасный» счет. После этого заявительница подала заявку на оформление и получила денежные средства. Воспользовавшись банкоматом, она перечислила деньги в размере 295 тыс. рублей на счета, предоставленные злоумышленником», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», — отмечается в тексте.