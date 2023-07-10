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До двух лет лишения свободы может получить житель Земетчинского района, угрожавший супруге убийством

09:48 | 10.07.2023 | Криминал

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Пенза, 10 июля 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Земетчинского района Пензенской области 1977 года рождения, который угрожал супруге убийством.

До двух лет лишения свободы может получить житель Земетчинского района, угрожавший супруге убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что утром мужчина находился в гостиной дома совместно с супругой 1978 года рождения. В ходе возникшей бытовой ссоры [...] злоумышленник стал словесно угрожать гражданке убийством. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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