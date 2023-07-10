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Жительница Пензы по совету «сотрудника Центробанка» перевела на неизвестный счет 150 тыс. рублей

15:37 | 10.07.2023 | Криминал

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Пенза, 10 июля 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1966 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником Центробанка и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась 150 тыс. рублей.

Жительница Пензы по совету «сотрудника Центробанка» перевела на неизвестный счет 150 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший посоветовал собеседнице самостоятельно получить кредит и перечислить деньги на «безопасный счет».

«После этого пензячка направилась в отделение банка. [...] Воспользовавшись банкоматом, она перечислила деньги в размере 150 тыс. рублей на счет, предоставленный злоумышленником. Позже заявительница осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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