В Спасском районе иностранный гражданин обвиняется в покушении на дачу взятки сотруднику полиции Криминал

Пенза, 10 июля 2023. PenzaNews. 36-летний гражданин иностранного государства обвиняется в покушении на дачу взятки начальнику отделения МВД России по Спасскому району Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, 6 июля 2023 года обвиняемый на автомашине «Lada Largus» перевозил граждан иностранных государств. В Спасском районе автомобиль был остановлен сотрудниками полиции. При проверке документов установлены факты нарушения водителем и одним из пассажиров режима и правил пребывания в Российской Федерации. Они были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, поскольку в их действиях имелись признаки административных правонарушений. Желая избежать привлечения к административной ответственности, водитель попытался передать взятку в размере 12 тыс. рублей начальнику отделения МВД России по Спасскому району за незаконное бездействие — непривлечение его и пассажира к установленной законом ответственности. Полицейский от получения незаконного вознаграждения отказался», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, свою вину он признал.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — говорится в пресс-релизе.