За оплату покупок чужой банковской картой жителю Пензы грозит реальный срок Криминал

Пенза, 10 июля 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жителю Пензы, который оплатил чужой картой покупки в магазинах на сумму около 2 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратилась женщина, которая потеряла карту, и сообщила, что обнаружила в личном кабинете банка операции о списании денег за покупки, совершенные в одном из магазинов города.

«В ходе проведенных мероприятий участковые уполномоченные полиции установили ранее судимого местного жителя 1979 года рождения, подозреваемого в совершении преступления. Пензенец признался в содеянном и пояснил, что карту он нашел на улице и воспользовался ей, оплатив покупки в продуктовом магазине, после чего выбросил», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».