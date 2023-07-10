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За оплату покупок чужой банковской картой жителю Пензы грозит реальный срок

17:54 | 10.07.2023 | Криминал

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Пенза, 10 июля 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жителю Пензы, который оплатил чужой картой покупки в магазинах на сумму около 2 тыс. рублей.

За оплату покупок чужой банковской картой жителю Пензы грозит реальный срок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратилась женщина, которая потеряла карту, и сообщила, что обнаружила в личном кабинете банка операции о списании денег за покупки, совершенные в одном из магазинов города.

«В ходе проведенных мероприятий участковые уполномоченные полиции установили ранее судимого местного жителя 1979 года рождения, подозреваемого в совершении преступления. Пензенец признался в содеянном и пояснил, что карту он нашел на улице и воспользовался ей, оплатив покупки в продуктовом магазине, после чего выбросил», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

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