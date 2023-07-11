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В Пензе женщина во время застолья угрожала убить мать вилкой

09:30 | 11.07.2023 | Криминал

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Пенза, 11 июля 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено ранее привлекавшейся к уголовной ответственности жительнице Пензы 1976 года рождения, которая во время застолья угрожала убить мать вилкой.

В Пензе женщина во время застолья угрожала убить мать вилкой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что женщина пришла на празднование дня рождения родственницы в гости к матери 1951 года рождения. Во время застолья мать сделала замечание гражданке, что ей не понравилось, после чего между ними возникла ссора. Злоумышленница стала угрожать хозяйке жилища убийством вилкой. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемая дала признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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