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В Пензе мужчина осужден за угрозы судье

11:37 | 11.07.2023 | Криминал

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Пенза, 11 июля 2023. PenzaNews. 47-летний житель Москвы осужден в Пензе за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК РФ «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования».

В Пензе мужчина осужден за угрозы судье. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что 25 января 2022 года подсудимый, находясь в городе Москве, испытывая личную неприязнь к судье районного суда города Пензы в связи с рассмотрением в отношении него уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), выражая недовольство решением суда об отказе в удовлетворении его ходатайства о возвращении уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УК РФ для изменения объема обвинения, с целью воспрепятствования всестороннему и объективному рассмотрению уголовного дела изготовил и направил посредством электронной почты угрозы убийством и причинением вреда здоровью судье. Изложенные подсудимым угрозы судьей восприняты реально, учитывая наличие у подсудимого официально зарегистрированного огнестрельного оружия», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что вину в совершении инкриминируемого деяния мужчина не признал.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.

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