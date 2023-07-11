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Двое жителей Пензенской области подозреваются в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере

12:20 | 11.07.2023 | Криминал

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Пенза, 11 июля 2023. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области пресекли противоправную деятельность двоих жителей региона 1992 и 1999 годов рождения, причастных к незаконному обороту наркотических средств.

Двое жителей Пензенской области подозреваются в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УФСБ, подозреваемые, являясь курьерами интернет-магазина по продаже наркотиков, хранили запрещенные вещества по месту жительства и планировали осуществлять их сбыт на территории Пензенской области.

«В процессе проведения следственных действий у злоумышленников обнаружены и изъяты наркотические вещества синтетического и растительного происхождения в крупном размере», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту УМВД России по Пензенской области возбуждено уголовное дело, на время расследования фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых, установление соучастников преступления и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в сообщении.

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