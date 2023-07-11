В Пензе мужчина обвиняется в причинении смерти матери Криминал

Пенза, 11 июля 2023. PenzaNews. 52-летний мужчина обвиняется в причинении смерти своей матери. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, в ночь с 28 на 29 июня 2023 года в городе Пензе обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе бытового конфликта нанес матери несколько ударов руками по голове. На следующий день женщина была госпитализирована, она скончалась 7 июля в больнице от полученной травмы головы», — сказано в пресс-релизе.

Из него следует, что в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу проводится ряд судебных экспертиз», — указано в тексте.