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В Пензе бывший сотрудник СИЗО получил условный срок за взяточничество

17:47 | 11.07.2023 | Криминал

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Пенза, 11 июля 2023. PenzaNews. Бывший сотрудник следственного изолятора УФСИН России по Пензенской области получил условный срок за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Пензе бывший сотрудник СИЗО получил условный срок за взяточничество. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что уголовное дело было расследовано во взаимодействии с сотрудниками УФСБ и ОСБ УФСИН России по Пензенской области.

«Следствием и судом установлено, что 24 февраля 2023 года младший инспектор дежурной службы следственного изолятора УФСИН России по Пензенской области передал следственно-арестованному запрещенные предметы: 6 SIM-карт, зарядное устройство, портативную музыкальную колонку и наушники. За указанные незаконные действия он получил взятку в размере 12 тыс. рублей. В ходе следствия установлено, что в феврале 2023 года за мелкие взятки он дважды передавал тому же следственно-арестованному запрещенные продукты питания», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что вину в совершении инкриминируемых деяний бывший сотрудник СИЗО признал.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Приговор не вступил в законную силу», — добавляется в сообщении.

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