В Пензе бывший сотрудник СИЗО получил условный срок за взяточничество Криминал

Пенза, 11 июля 2023. PenzaNews. Бывший сотрудник следственного изолятора УФСИН России по Пензенской области получил условный срок за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что уголовное дело было расследовано во взаимодействии с сотрудниками УФСБ и ОСБ УФСИН России по Пензенской области.

«Следствием и судом установлено, что 24 февраля 2023 года младший инспектор дежурной службы следственного изолятора УФСИН России по Пензенской области передал следственно-арестованному запрещенные предметы: 6 SIM-карт, зарядное устройство, портативную музыкальную колонку и наушники. За указанные незаконные действия он получил взятку в размере 12 тыс. рублей. В ходе следствия установлено, что в феврале 2023 года за мелкие взятки он дважды передавал тому же следственно-арестованному запрещенные продукты питания», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что вину в совершении инкриминируемых деяний бывший сотрудник СИЗО признал.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Приговор не вступил в законную силу», — добавляется в сообщении.