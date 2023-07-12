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Пензенская пенсионерка поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась 200 тыс. рублей

12:08 | 12.07.2023 | Криминал

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Пенза, 12 июля 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1948 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы экономической безопасности банка и сообщил, что по ее счетам происходят подозрительные операции, лишилась 200 тыс. рублей.

Пензенская пенсионерка поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась 200 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший под предлогом сохранения денег посоветовал собеседнице перевести их на «безопасный счет».

«После этого гражданка направилась в отделение банка, где сняла денежные средства. Воспользовавшись банкоматом, она 20 платежами перечислила деньги в размере 200 тыс. рублей на различные телефонные номера, предоставленные злоумышленником. Позже пензячка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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