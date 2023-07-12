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Молодому пензенцу грозит реальный срок за хищение шоколада из магазина

12:27 | 12.07.2023 | Криминал

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Пенза, 12 июля 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до одного года грозит жителю Пензы 1998 года рождения за хищение из магазина шоколада на сумму около 3 тыс. рублей.

Молодому пензенцу грозит реальный срок за хищение шоколада из магазина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности и был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение по ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение».

«Полицейские выяснили, что в течение двух дней мужчина ходил в магазин. В первый день он похитил шоколад на сумму около 2 тыс. рублей, а на следующий день на сумму около 1 тыс. рублей», — сказано в тексте.

Как следует из пресс-релиза, злоумышленник признался в содеянном и рассказал, что весь украденный шоколад он съел.

В сообщении уточняется, что уголовное дело возбуждено по ст. 158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию».

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