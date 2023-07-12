Молодому пензенцу грозит реальный срок за хищение шоколада из магазина Криминал

Пенза, 12 июля 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до одного года грозит жителю Пензы 1998 года рождения за хищение из магазина шоколада на сумму около 3 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности и был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение по ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение».

«Полицейские выяснили, что в течение двух дней мужчина ходил в магазин. В первый день он похитил шоколад на сумму около 2 тыс. рублей, а на следующий день на сумму около 1 тыс. рублей», — сказано в тексте.

Как следует из пресс-релиза, злоумышленник признался в содеянном и рассказал, что весь украденный шоколад он съел.

В сообщении уточняется, что уголовное дело возбуждено по ст. 158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию».