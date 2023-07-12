В Сердобском районе пьяный мужчина угрожал супруге убийством, возбуждено дело Криминал

Пенза, 12 июля 2023. PenzaNews. Житель села Секретарка Сердобского района Пензенской области 1963 года рождения, будучи пьяным, угрожал жене убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«Полицейские выяснили, что мужчина находился во дворе дома в состоянии алкогольного опьянения. К нему вышла супруга, [...] которая сделала замечание. [...] Мужчина направился в сарай, где взял штыковую лопату, после чего подошел к женщине и вступил с ней в словесный конфликт. В ходе возникшей ссоры злоумышленник стал угрожать супруге убийством штыковой лопатой. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.