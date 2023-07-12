22:49:27 Среда, 12 июля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Сердобском районе пьяный мужчина угрожал супруге убийством, возбуждено дело

13:15 | 12.07.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 12 июля 2023. PenzaNews. Житель села Секретарка Сердобского района Пензенской области 1963 года рождения, будучи пьяным, угрожал жене убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Сердобском районе пьяный мужчина угрожал супруге убийством, возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что мужчина находился во дворе дома в состоянии алкогольного опьянения. К нему вышла супруга, [...] которая сделала замечание. [...] Мужчина направился в сарай, где взял штыковую лопату, после чего подошел к женщине и вступил с ней в словесный конфликт. В ходе возникшей ссоры злоумышленник стал угрожать супруге убийством штыковой лопатой. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Новости партнеров
Читайте также
Житель Мокшанского района проведет 12 лет в колонии строгого режима за убийство односельчанина Житель Засечного стал жертвой мошенничества при покупке электроинструментов
Жителю Кузнецка грозит до пяти лет лишения свободы за кражу велосипеда В Средней Елюзани выявлено 46 случаев с подозрением на корь
Молодому пензенцу грозит реальный срок за хищение шоколада из магазина Пензенская пенсионерка поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась 200 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама