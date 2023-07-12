В Пензе задержан уроженец Челябинска, совершивший более 20 краж из магазинов Криминал

Пенза, 12 июля 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали уроженца Челябинска, который совершил более 20 краж из продуктовых магазинов в Пензе.

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Как указано в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области, полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых фигурировал один и тот же неизвестный гражданин.

«В ходе проведения мероприятий [...] был установлен уроженец города Челябинска 1996 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Данный гражданин был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где и дал признательные показания. По словам злоумышленника, похищенные продукты питания он продавал прохожим на улице, а вырученные денежные средства тратил на алкогольную продукцию», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему грозит до двух лет лишения свободы.