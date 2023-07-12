22:49:33 Среда, 12 июля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе задержан уроженец Челябинска, совершивший более 20 краж из магазинов

13:46 | 12.07.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 12 июля 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали уроженца Челябинска, который совершил более 20 краж из продуктовых магазинов в Пензе.

В Пензе задержан уроженец Челябинска, совершивший более 20 краж из магазинов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как указано в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области, полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых фигурировал один и тот же неизвестный гражданин.

«В ходе проведения мероприятий [...] был установлен уроженец города Челябинска 1996 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Данный гражданин был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где и дал признательные показания. По словам злоумышленника, похищенные продукты питания он продавал прохожим на улице, а вырученные денежные средства тратил на алкогольную продукцию», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Новости партнеров
Читайте также
Житель Мокшанского района проведет 12 лет в колонии строгого режима за убийство односельчанина Житель Засечного стал жертвой мошенничества при покупке электроинструментов
Жителю Кузнецка грозит до пяти лет лишения свободы за кражу велосипеда В Средней Елюзани выявлено 46 случаев с подозрением на корь
Молодому пензенцу грозит реальный срок за хищение шоколада из магазина Пензенская пенсионерка поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась 200 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама