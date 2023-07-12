В Пензенской области сотрудница бюджетного учреждения подозревается в растрате более 1,5 млн. рублей Криминал

Пенза, 12 июля 2023. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области пресекли противоправную деятельность жительницы региона 1988 года рождения, которая подозревается в хищении вверенных ей денежных средств бюджетного учреждения в особо крупном размере.

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«Установлено, что подозреваемая, являясь должностным лицом, в период с октября 2022 года по июнь 2023 года путем растраты совершила хищение вверенных ей денежных средств бюджетного учреждения в сумме не менее 1,53 млн. рублей. Злоумышленница заключала договоры на поставку и изготовление продукции, предметов интерьера, строительных материалов и иных материальных ценностей, используемых при проведении ремонтных работ в фактически принадлежащей ей квартире. Оплата производилась за счет бюджетных средств организации», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

В сообщении добавляется также, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемой и установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.