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Жителю Кузнецка грозит до пяти лет лишения свободы за кражу велосипеда

16:23 | 12.07.2023 | Криминал

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Пенза, 12 июля 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит жителю Кузнецка Пензенской области 1983 года рождения за кражу велосипеда.

Жителю Кузнецка грозит до пяти лет лишения свободы за кражу велосипеда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратилась местная жительница и рассказала, что вечером оставила велосипед на лестничной площадке многоквартирного дома, однако позже на месте его не обнаружила.

В тексте отмечается, что общая сумма ущерба составила более 10 тыс. рублей.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен ранее судимый житель Кузнецка. [...] Подозреваемый дал признательные показания. Похищенное имущество было изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ», — сказано в тексте.

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