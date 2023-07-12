Житель Засечного стал жертвой мошенничества при покупке электроинструментов Криминал

Пенза, 12 июля 2023. PenzaNews. Житель Засечного Пензенской области 1970 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке шуруповерта, шлифовальной машины, электролобзика и перфоратора по объявлению в интернете.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в ходе переписки мужчина договорился о сделке, после чего перечислил на банковский счет неизвестного 22 тыс. рублей, однако электроинструменты так и не получил.

В тексте добавляется, что после перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь и удалил объявление.

«О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.