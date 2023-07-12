Житель Мокшанского района проведет 12 лет в колонии строгого режима за убийство односельчанина Криминал

Пенза, 12 июля 2023. PenzaNews. Ранее судимый 51-летний житель Мокшанского района Пензенской области приговорен к 12 годам колонии строгого режима за убийство односельчанина.

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«По делу установлено, что днем 29 ноября 2022 года в доме в селе Муратовка в ходе совместного распития спиртных напитков злоумышленник поссорился с 56-летним хозяином жилища и нанес ему предметом, похожим на самодельный штык-нож, не менее шести ударов в область груди. Через непродолжительный период времени потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, вину подсудимый признал частично и пояснил, что нанес потерпевшему удар кухонным ножом защищаясь, так как тот напал на него; в качестве причин конфликта он называл как немотивированную агрессию со стороны мужчины, так и свои давние отношения с его сожительницей.

«Версия злоумышленника о самообороне проверялась в ходе предварительного следствия и при судебном рассмотрении дела и была опровергнута показаниями свидетелей, заключениями экспертиз», — отметила собеседница агентства, добавив, что на основе имеющихся доказательств гособвинитель настаивал на умышленном характере действий подсудимого, направленных на лишение жизни потерпевшего.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя, с учетом мнения признанного потерпевшим брата погибшего, просившего о строгом наказании, суд назначил подсудимому наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», — сказала Светлана Артамонова.