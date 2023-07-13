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Житель Пачелмского района проведет 7 лет в колонии строгого режима за убийство односельчанки

10:59 | 13.07.2023 | Криминал

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Пенза, 13 июля 2023. PenzaNews. 53-летний житель Пачелмского района Пензенской области приговорен к 7 годам колонии строгого режима за убийство односельчанки.

Житель Пачелмского района проведет 7 лет в колонии строгого режима за убийство односельчанки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что 22 февраля 2023 года потерпевшая в компании двух местных жителей распивала спиртное в своем доме. Через некоторое время один из них ушел, второго женщина попросила дополнительно приобрести алкоголь, он отказался. В ходе возникшего на этой почве конфликта потерпевшая оцарапала ему лицо и шею, в ответ мужчина ударил ее рукой по лицу, отчего она упала на пол, затем затянул находящийся на шее женщины платок и удерживал до тех пор, пока она не перестала подавать признаки жизни. После совершения преступления он покинул место происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что 63-летняя женщина скончалась от механической асфиксии.

«В ходе следствия и судебного разбирательства злоумышленник содержался под стражей. Вину в совершении убийства он признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», — сказано в тексте.

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