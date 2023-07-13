Житель Пензы лишился более 1,8 млн. рублей в надежде заработать на биржевой торговле Криминал

Пенза, 13 июля 2023. PenzaNews. 42-летний житель Пензы лишился более 1,8 млн. рублей, поверив телефонному аферисту, который предложил ему заработать на биржевой торговле.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в начале апреля мужчина увидел в интернете объявление о заработке и оставил свои контакты для связи, через некоторое время ему позвонил неизвестный, который представился менеджером московской инвестиционной компании и предложил получить дополнительный доход на биржевой торговле, а также скачать мессенджер для общения.

«В начале мая житель Пензы под предлогом инвестирования перечислил сначала 192 тыс. рублей на счет торговой платформы, после чего злоумышленник убедил его, что при увеличении вложенных денег увеличивается и сумма на брокерском счете. Гражданин согласился и оформил кредит на сумму 595 тыс. рублей, которые также перевел на счет. В конце мая заявитель вновь оформил кредит, после чего вместе с накоплениями в размере 570 тыс. рублей перевел на неизвестный счет. В дальнейшем при попытке вывести якобы заработанные денежные средства незнакомец сообщил мужчине о том, что необходимо сначала оплатить проценты банку в размере 340 тыс. рублей и транспортировку денег на сумму 131 тыс. рублей, что гражданин безоговорочно и сделал», — говорится в тексте.

В пресс-релизе указано, что в настоящее время по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело.