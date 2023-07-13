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Жительница Пензы по совету «сотрудницы банка» перевела на «безопасный счет» 430 тыс. рублей

12:42 | 13.07.2023 | Криминал

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Пенза, 13 июля 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1973 года рождения после телефонного общения с незнакомкой, которая представилась сотрудницей банка и сообщила, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась 430 тыс. рублей.

Жительница Пензы по совету «сотрудницы банка» перевела на «безопасный счет» 430 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, для «блокировки операций» звонившая посоветовала собеседнице перевести деньги на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям, женщина зашла в онлайн-приложение банка. Затем пензячка перечислила свои личные накопления в размере 430 тыс. рублей на счет, предоставленный злоумышленницей. Позже жительница Пензы поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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