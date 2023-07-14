Житель Кузнецка угнал автомобиль соседа и попал в ДТП Криминал

Пенза, 14 июля 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит жителю Кузнецка Пензенской области, который угнал автомобиль соседа и попал в ДТП.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратился мужчина и сообщил об угоне принадлежащего ему автомобиля «Lada Vesta», через некоторое время машина была обнаружена полицейскими на соседней улице после ДТП.

«В результате проведенных мероприятий участковые уполномоченные полиции установили личность подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался сосед заявителя 1976 года рождения. Ранее он привлекался к уголовной ответственности. Полицейские выяснили, что накануне товарищи употребляли в квартире спиртные напитки, после чего злоумышленник воспользовался отсутствием внимания со стороны потерпевшего, взял ключи и угнал транспортное средство. Как выяснилось, житель Кузнецка поехал купить еще высокоградусных напитков. Доехав до соседней улицы, гражданин совершил дорожно-транспортное происшествие», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что мужчина свою вину признал.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ», — уточняется в тексте.