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До двух лет лишения свободы может получить житель Бессоновского района, угрожавший супруге убийством

10:02 | 14.07.2023 | Криминал

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Пенза, 14 июля 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Бессоновского района Пензенской области 1949 года рождения, который угрожал супруге убийством.

До двух лет лишения свободы может получить житель Бессоновского района, угрожавший супруге убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что вечером мужчина находился у себя дома совместно с супругой 1952 года рождения. В ходе возникшей бытовой ссоры [...] злоумышленник стал угрожать гражданке убийством ножом. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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