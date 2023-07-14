До двух лет лишения свободы может получить житель Бессоновского района, угрожавший супруге убийством Криминал

Пенза, 14 июля 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Бессоновского района Пензенской области 1949 года рождения, который угрожал супруге убийством.

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«Полицейские выяснили, что вечером мужчина находился у себя дома совместно с супругой 1952 года рождения. В ходе возникшей бытовой ссоры [...] злоумышленник стал угрожать гражданке убийством ножом. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».