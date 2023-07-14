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ФСБ пресекла противоправную деятельность сотрудника МРЭО ГИБДД в Сердобске

10:39 | 14.07.2023 | Криминал

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Пенза, 14 июля 2023. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области пресекло противоправную деятельность сотрудника МРЭО ГИБДД в Сердобске, который, используя свое служебное положение, осуществлял неправомерный доступ к компьютерной информации.

ФСБ пресекла противоправную деятельность сотрудника МРЭО ГИБДД в Сердобске. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Пензенской области установлено, что злоумышленник, действуя из иной личной заинтересованности, осуществлял неправомерный доступ к охраняемой федеральными законами Российской Федерации компьютерной информации — персональным данным собственников транспортных средств, впоследствии передавая данные третьим лицам», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

Из него следует, что мужчине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тыс. рублей, постановление суда вступило в законную силу.

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