ФСБ пресекла противоправную деятельность сотрудника МРЭО ГИБДД в Сердобске Криминал

Пенза, 14 июля 2023. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области пресекло противоправную деятельность сотрудника МРЭО ГИБДД в Сердобске, который, используя свое служебное положение, осуществлял неправомерный доступ к компьютерной информации.

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«В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Пензенской области установлено, что злоумышленник, действуя из иной личной заинтересованности, осуществлял неправомерный доступ к охраняемой федеральными законами Российской Федерации компьютерной информации — персональным данным собственников транспортных средств, впоследствии передавая данные третьим лицам», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

Из него следует, что мужчине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тыс. рублей, постановление суда вступило в законную силу.