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В Кузнецком районе осуждена женщина, которая попалась пьяной за рулем и попыталась дать взятку инспектору ДПС

12:26 | 15.07.2023 | Криминал

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Пенза, 15 июля 2023. PenzaNews. Наказание в виде 2 лет 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года с лишением права управления транспортными средствами на 2 года назначено судом жительнице Кузнецкого района Пензенской области, которая села за руль в нетрезвом виде, а затем пыталась дать взятку инспектору ДПС. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

В Кузнецком районе осуждена женщина, которая попалась пьяной за рулем и попыталась дать взятку инспектору ДПС. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что 2 мая 2023 года женщина села за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. В Кузнецком районе она была остановлена сотрудниками полиции. При проверке документов полицейскими установлено, что в 2022 году решением мирового судьи она лишена права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев за управление автомашиной в состоянии опьянения. В ходе освидетельствования у водителя вновь было установлено состояние алкогольного опьянения», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что злоумышленница, желая избежать привлечения к административной ответственности, предложила инспектору ДПС взятку, однако тот отказался.

«Несмотря на это, женщина, находясь в салоне патрульной автомашины, положила в подлокотник между передними сиденьями взятку в размере 30 тыс. рублей за несоставление в отношении нее административного материала. Ее противоправные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что приговор суда пока не вступил в законную силу.

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