Житель Иссы по совету «сотрудника банка» перевел почти полмиллиона рублей на неизвестный счет Криминал

Пенза, 16 июля 2023. PenzaNews. Житель Иссы Пензенской области 1979 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка и сообщил, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит, лишился почти полмиллиона рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, звонивший посоветовал собеседнику самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«Воспользовавшись онлайн-банком, гражданин подал заявку на оформление и получил денежные средства. Затем заявитель через банкомат перечислил деньги в размере 490 тыс. рублей на неизвестный счет, предоставленный злоумышленником. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».