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В Мокшанском районе предстанет перед судом мужчина, обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере

11:19 | 17.07.2023 | Криминал

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Пенза, 17 июля 2023. PenzaNews. Мокшанский районный суд Пензенской области рассмотрит уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Московской области, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В Мокшанском районе предстанет перед судом мужчина, обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, в период с 20 января по 11 мая 2023 года житель Московской области по предварительному сговору с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, участвовал в сбыте наркотических средств. Злоумышленник выполнял роль межрегионального оптового курьера-закладчика наркотиков. Посредством сети интернет он незаконно приобретал крупные оптовые партии наркотических веществ и делал из них мелкооптовые закладки. С этой целью он на своем автомобиле «Fiat Ducato» прибыл в Пензенскую область», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что 11 мая текущего года злоумышленник был задержан сотрудниками полиции при попытке сделать мелкооптовые закладки недалеко от села Михайловка Мокшанского района в 220 метрах от 645 км федеральной трассы М5 «Урал».

«По указанным в его телефоне координатам правоохранители обнаружили и изъяли две закладки с гашишем массой 188,88 и 193,28 грамма и одну закладку с марихуаной массой 161,61 грамма», — добавляется в тексте.

В сообщении указано, что в настоящее время обвиняемый находится под стражей, на его автомобиль наложен арест.

«Злоумышленнику грозит наказание до 20 лет лишения свободы с конфискацией использованного в преступных целях автомобиля», — отмечается в пресс-релизе.

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