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В Пензе пенсионер по совету мошенника перевел более 400 тыс. рублей на 27 чужих телефонных номеров

12:30 | 17.07.2023 | Криминал

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Пенза, 17 июля 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1938 года рождения, попавшийся на уловку мошенника, перевел более 400 тыс. рублей на 27 чужих телефонных номеров, пытаясь сохранить свои сбережения.

В Пензе пенсионер по совету мошенника перевел более 400 тыс. рублей на 27 чужих телефонных номеров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пенсионер пояснил, что ему на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником силовых ведомств. Незнакомец сообщил, что с банковского счета собеседника мошенники пытаются снять денежные средства. Чтобы сохранить деньги, мнимый специалист указал гражданину в срочном порядке перевести все сбережения на «безопасный» счет. Воспользовавшись банкоматом, гражданин перечислил деньги в размере более 400 тыс. рублей на 27 телефонных номеров, предоставленных злоумышленником», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем отмечается, что о подобных способах мошенничества потерпевшему было известно.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — добавляется в тексте.

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