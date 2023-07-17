В Пензе пенсионер по совету мошенника перевел более 400 тыс. рублей на 27 чужих телефонных номеров Криминал

Пенза, 17 июля 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1938 года рождения, попавшийся на уловку мошенника, перевел более 400 тыс. рублей на 27 чужих телефонных номеров, пытаясь сохранить свои сбережения.

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«Пенсионер пояснил, что ему на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником силовых ведомств. Незнакомец сообщил, что с банковского счета собеседника мошенники пытаются снять денежные средства. Чтобы сохранить деньги, мнимый специалист указал гражданину в срочном порядке перевести все сбережения на «безопасный» счет. Воспользовавшись банкоматом, гражданин перечислил деньги в размере более 400 тыс. рублей на 27 телефонных номеров, предоставленных злоумышленником», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем отмечается, что о подобных способах мошенничества потерпевшему было известно.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — добавляется в тексте.