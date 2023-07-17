ФСБ задержала жителя Пензенской области, который пытался отправить за границу ядовитое вещество Криминал

Пенза, 17 июля 2023. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области задержали жителя региона 1983 года рождения, который через курьерскую службу пытался отправить за границу посылку с ядовитым веществом.

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«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемый, имея умысел на незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации [...] ядовитых веществ и осознавая, что такое перемещение запрещено законом, передал в курьерскую службу доставки ртуть. [...] Злоумышленник задержан сотрудниками регионального УФСБ при передаче курьеру посылки, содержащей ядовитое вещество», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

В сообщении добавляется также, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого и установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.