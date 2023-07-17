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ФСБ задержала жителя Пензенской области, который пытался отправить за границу ядовитое вещество

15:20 | 17.07.2023 | Криминал

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Пенза, 17 июля 2023. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области задержали жителя региона 1983 года рождения, который через курьерскую службу пытался отправить за границу посылку с ядовитым веществом.

ФСБ задержала жителя Пензенской области, который пытался отправить за границу ядовитое вещество. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемый, имея умысел на незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации [...] ядовитых веществ и осознавая, что такое перемещение запрещено законом, передал в курьерскую службу доставки ртуть. [...] Злоумышленник задержан сотрудниками регионального УФСБ при передаче курьеру посылки, содержащей ядовитое вещество», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

В сообщении добавляется также, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого и установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.

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