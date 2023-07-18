В Пензенской области сотрудница отделения почтовой связи получила условный срок за хищение денег из кассы Криминал

Пенза, 18 июля 2023. PenzaNews. Наказание в виде 2 лет 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 10 месяцев назначено сотруднице отделения почтовой связи за хищение денег из кассы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ России по Пензенской области.

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«В процессе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлено, что с марта по июль 2022 года осужденная, являясь должностным и материально-ответственным лицом, преследуя корыстную цель личного обогащения, используя свое служебное положение вопреки законным интересам организации, похитила из кассы возглавляемого ею отделения почтовой связи АО «Почта России» денежные средства в сумме 656 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело было расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области, приговор суда вступил в законную силу.