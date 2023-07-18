Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке музыкальной колонки Криминал

Пенза, 18 июля 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1981 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке музыкальной колонки по объявлению в интернете.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в ходе переписки мужчина договорился о сделке, после чего перечислил на банковский счет неизвестного более 44 тыс. рублей, однако колонку так и не получил.

В тексте добавляется, что после перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь и удалил объявление.

«О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.