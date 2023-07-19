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До двух лет лишения свободы может получить житель Сердобского района, угрожавший женщине убийством

11:48 | 19.07.2023 | Криминал

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Пенза, 19 июля 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Сердобского района Пензенской области 1984 года рождения, который угрожал женщине убийством.

До двух лет лишения свободы может получить житель Сердобского района, угрожавший женщине убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что данный мужчина находился в гостях у жительницы соседнего поселка 1961 года рождения. В ходе возникшей ссоры между знакомыми злоумышленник стал угрожать хозяйке жилища убийством ножом. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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