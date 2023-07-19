Жительница Мокшана лишилась более 182 тыс. рублей после общения с «сотрудницей банка» Криминал

Пенза, 19 июля 2023. PenzaNews. Жительница Мокшана Пензенской области 1969 года рождения лишилась более 182 тыс. рублей после телефонного общения с незнакомкой, которая выдавала себя за сотрудницу службы безопасности банка.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, звонившая сообщила собеседнице о том, что неизвестные лица пытаются оплатить с ее карты покупки в интернет-магазине, после чего под предлогом сохранения денег она попросила женщину установить на смартфон приложение и продиктовать коды подтверждения, поступившие в SMS.

«После предоставления информации жительница Мокшана обнаружила, что с ее банковской карты произошло списание более 182 тыс. рублей. После этого она осознала, что стала жертвой злоумышленников, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».