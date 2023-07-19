Пензенцу грозит до двух лет лишения свободы за кражу велосипеда Криминал

Пенза, 19 июля 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Пензы 1976 года рождения, который похитил велосипед.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратилась девушка и рассказала, что оставила велосипед на парковке, расположенной на проспекте Победы, однако позже на месте его не обнаружила.

В тексте отмечается, что сумма ущерба составила более 9 тыс. рублей.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудниками уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными полиции был установлен пензенец, [...] причастный к совершению данного преступления. Подозреваемый дал признательные показания. Похищенное имущество было изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.