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Пензенцу грозит до двух лет лишения свободы за кражу велосипеда

17:29 | 19.07.2023 | Криминал

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Пенза, 19 июля 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Пензы 1976 года рождения, который похитил велосипед.

Пензенцу грозит до двух лет лишения свободы за кражу велосипеда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратилась девушка и рассказала, что оставила велосипед на парковке, расположенной на проспекте Победы, однако позже на месте его не обнаружила.

В тексте отмечается, что сумма ущерба составила более 9 тыс. рублей.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудниками уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными полиции был установлен пензенец, [...] причастный к совершению данного преступления. Подозреваемый дал признательные показания. Похищенное имущество было изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.

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